Strategiedebatte zur Erhöhung des Apothekenhonorars

Damit gebe man dem Minister nur Munition, hieß es allerdings von der anderen Seite. Die Einzelanträge würden den Hauptantrag „torpedieren“. Sollte die Politik auf diese eingehen, würde man am Ende mit kleinen Zugeständnissen abgespeist.

Wie all dies nun an diesem Freitag in eine Resolution zur Honorierung münden soll, ist fraglich. Es ist für den letzten Tag in dieser Frage noch mit weiteren Diskussionen zu rechnen.