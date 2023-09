Ukraine-Hilfe wird 2024 fortgesetzt

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine unterstützt AoG (Apotheker ohne Grenzen) Kliniken in dem Land mit Arzneimitteln. Bereits 168 Arzneimittel-Lieferungen im Wert von 3,25 Millionen Euro wurden an Kliniken in 46 ukrainischen Städten geliefert. Und die Hilfe soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. „Wir haben die Ukrainerinnen und Ukrainer seit Beginn des Kriegs mit Medikamenten versorgt und werden sie auch im Jahr 2024 weiter unterstützen“, sagt AoG-Vorsitzender Jochen Wenzel und erklärt: „Natürlich hoffen wir, dass der Krieg so schnell wie möglich endet und der Wiederaufbau der gesundheitlichen Infrastruktur beginnen kann – auch dabei wollen wir mit unseren umfangreichen und jahrelangen Erfahrungen unterstützen.“