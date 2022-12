Ein Jahr voller Herausforderungen für Apotheker ohne Grenzen

In den vergangenen Jahren waren Projektreisen ins Ausland aufgrund der Coronabeschränkungen nur begrenzt möglich und der Austausch mit Partner*innen vor Ort musste größtenteils online geschehen. Dieses Jahr konnten viele Mitarbeiter*innen und ehrenamtliche Projektkoordinator*innen wieder in die bestehenden Projekte wie zum Beispiel in Burundi, Tansania, Ghana, Griechenland, Mexiko und auf den Philippinen reisen und aktiv vor Ort mit lokalen Partnern helfen und zusammenarbeiten. Neue Projekte in Nepal und Uganda wurden aufgebaut und für das kommende Jahr sind bereits weitere Kooperationen in Planung. So soll unter anderem die Flüchtlingshilfe, die AoG bereits gemeinsam mit den Medical Volunteers International in Athen und Thessaloniki leistet, auf Serbien ausgeweitet werden.

Ein wichtiges und seit Jahren sehr wirkungsvolles Projekt von Apotheker ohne Grenzen ist eine Slum-Apotheke in einem Gesundheitszentrum in Buenos Aires, die von der Apothekerin und Projektkoordinatorin Dr. Carina Vetye betreut wird. Durch die hohe Inflation in Argentinien leiden immer mehr Menschen in dem Land unter Armut, nur wenige können sich noch ihre dauerhaften Therapien leisten. Durch die Versorgung mit Medikamenten und Schulungen unter anderem zum Thema Zahngesundheit sorgt AoG langfristig für eine Verbesserung der Gesundheitsstruktur.

AoG kümmert sich auch um Menschen in Deutschland

Neben den Projekten im Ausland vergisst der Verein nicht, dass es auch vor der eigenen Haustür Menschen gibt, die keinen Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung haben. In den vier bestehenden Deutschland-Projekten in Berlin, Frankfurt am Main, Mainz und in München hilft Apotheker ohne Grenzen Bedürftigen und trägt gemeinsam mit Ärzt*innen und Partnerorganisationen dazu bei, die Versorgung von Wohnungslosen oder Personen ohne Krankenversicherung mit Arzneimitteln und Verbandsstoffen zu verbessern.

Die Geschäftsführerin Eliette Fischbach ist stolz auf das, was Apotheker ohne Grenzen in diesem Jahr erreicht hat: „Wir haben die vielen Herausforderungen zusammen gut gemeistert und blicken, trotz vieler Unsicherheiten, zuversichtlich auf das kommende Jahr. Gemeinsam mit dem Engagement der Ehrenamtlichen, mit zuverlässigen Partnern und den vielen Unterstützern und Spender*innen können wir viel bewegen auf dieser Welt, um Menschen ein Leben in Gesundheit zu ermöglichen. Deshalb möchten wir in den kommenden Jahren unsere Projekte noch weiter ausbauen, um noch mehr Menschen zu helfen und einen gerechten Zugang zur Arzneimittelversorgung zu ermöglichen!“