Apotheker ohne Grenzen: 2022 „sehr gut gemeistert“

Die AoG waren allerdings nicht nur in der Ukraine tätig. Berichtet wurde auch über die vier Projekte in Deutschland und den Einsatz in Buenos Aires, Flüchtlingshilfe in Griechenland und ein neues Projekt im Libanon. Zudem wurde die AoG-Nothilfe nach dem verheerenden Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien im Februar dieses Jahres vorgestellt und wie man in der Region auch in Zukunft mit seiner pharmazeutischen Kompetenz präsent sein will.

Insgesamt hielt der AoG-Vorsitzende Wenzel fest, dass der Verein „Verein alle Herausforderungen im Jahr 2022 sehr gut gemeistert hat“. Dank der „intensiven Arbeit in unserer Geschäftsstelle und der herausragenden Unterstützung unserer ehrenamtlichen Mitglieder“ sei es gelungen, „umfassende Hilfe zu leisten“. Man werde „die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine hochhalten und hoffen, dass der Krieg bald beendet wird und wir unsere ukrainischen Partner beim Wideraufbau unterstützen können“.

Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz im Vorstand und Verein erhielten Ulrich Brunner, Jochen Schreeck, Petra Nolte und Thomas Bergmann die Ehrenmitgliedschaft im Verein. Die Laudatio hielt AoG-Geschäftsführerin Eliette Fischbach.