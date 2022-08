Wie „Apotheker ohne Grenzen“ der Ukraine helfen

Im unserem Gespräch berichtet Apothekerin Gerhardt, welche Arznei- und Hilfsmittel am meisten gebraucht werden, wie sich das Anforderungsspektrum im Lauf des Kriegs verändert, wo AoG Arzneimittel einkauft und wie Lieferungen ablaufen. Wie Gerhardt betont, legt AoG Wert darauf, bedarfsgerechte Arzneimittelspenden zu liefern, d.h., man wartet auf die Anforderungen aus der Ukraine, von ukrainischen Krankenhäusern und bemüht sich darum, diese Anforderungen bedarfsgerecht zu erfüllen.



Möglich wurden die Kontakte in die Ukraine durch die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerorganisationen, mittlerweile konnten noch etliche neue Partnerschaften aufgebaut werden. Bereits bis Ende April hat AoG rund 100 Hilfslieferungen auf den Weg gebracht.

Die Arzneimittellieferungen bringt AoG allerdings nicht selbst in die Krisengebiete, sondern mithilfe von Partnerorganisationen und Logistikunternehmen. Dass hier mitunter sogar recht originelle Wege eingeschlagen werden, weiß Apothekerin Gerhardt zu berichten.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AoG sind also nicht selbst nicht in der Ukraine unterwegs. AoG hat aber sogenannte Fact-Finding-Teams gebildet, die sich die Lage in den Grenzgebieten von Polen und Rumänien ansehen, um festzustellen, wie dort die Situation für Geflüchtete ist und wie man hier Hilfe leisten kann. Darüber hinaus prüfen sie, ob es möglich ist, in Polen und Rumänien selbst Arzneimittel zu kaufen, um diese auf einem kürzeren Weg in die Ukraine zu versenden. Dadurch hat sich auch ein Kontakt in Rumänien ergeben, über den z. B. Arzneimittellieferungen in den Süden der Ukraine organisiert werden können.



Leider hat die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung deutlich nachgelassen. Da aber weiterhin und auch nach Kriegsende viele Arzneimittellieferungen notwendig sein werden, ruft „Apotheker ohne Grenzen“ dazu auf, Geld zu spenden. Apotheken können zusätzlich Spendenboxen in der Offizin aufstellen oder Schaufenster-Dekorationen zur Ukraine-Hilfe von AoG ausleihen.