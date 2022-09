Apotheker ohne Grenzen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So konnte der Verein in den vergangenen zwei Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum sowie eine positive Jahresbilanz für 2021 verzeichnen. Mit einem neuen siebenköpfigen Vorstand, der bei der Mitgliederversammlung in München gewählt wurde, will man sich den kommenden Herausforderungen stellen.