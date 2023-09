Apotheken stärken. Jetzt! DAT verabschiedet Resolution

Vor der Abstimmung hatte ABDA-Präsidentin Overwiening den Tag eröffnet. Sie freue sich, dass man den ersten Tag so energiegeladen gestartet hatte. Man sei am gestrigen Tag auseinandergegangen und habe die Resolution gedanklich fertig gehabt, sie aber nicht zu Papier gebracht. „Wenn man zu viele Gedanken im Kopf hat, ist es schwierig, diese in einen knappen, aussagestarken Text zu bekommen“, so Overwiening. Diesen verlas sie im Anschluss.

Am ersten Tag des DAT hatten die Delegierten im Anschluss an den Auftritt des Bundesgesundheitsministers spontan die Tagesordnung geändert und über Lauterbachs Aussagen debattiert. Die ABDA hatte zudem einen Entwurf für eine Resolution erarbeitet, mit der Idee, dass der Deutsche Apothekertag diese schnell diskutieren und abstimmen könne, um so ein rasches Signal zu senden. In der Diskussion brachten die Delegierten ihre Anmerkungen zu dem Resolutionsentwurf ein. So gab es den Wunsch nach einer „knackigeren“ Formulierung, die auch für fachfremde Personen verständlich sein soll. Die ABDA versprach, den Entwurf über Nacht zu überarbeiten. Offenbar mit einem Ergebnis, das zur Zufriedenheit aller war, wie die eindeutige Zustimmung zeigte.