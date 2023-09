Geht gar nicht – auf allen Ebenen

Doch Lauterbachs Ideen sind nicht nur inhaltlich daneben. Auch die Art, wie er sie kommuniziert hat, ist ein weiteres Signal der Geringschätzung in Richtung Apotheker: In der Publikumspresse am Tag vor dem Apothekertag und zu allem Überfluss soll er auch vorhaben, sie per Änderungsantrag durchzudrücken. Das heißt, er versucht tiefgreifende Einschnitte im Gesundheitswesen vorzunehmen, ohne dass diese ein vollständiges Gesetzgebungsverfahren mit zahlreichen Stellungnahmemöglichkeiten durchlaufen. Von einer Politik à la Donald Trump via Twitter ist das nicht mehr allzu weit weg. Und die ABDA erfährt davon nicht im persönlichen Gespräch, sondern aus der Zeitung.

Auf seine Erklärungen, wenn er sie denn liefert, darf man gespannt sein. Doch eigentlich gibt es nur einen Weg, die Wogen gegenüber den Apothekern zu glätten. Und das wäre die Ankündigung seines Rücktritts