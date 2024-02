Gnekow: Eckpunkte verschärfen Hochpreiser-Problematik

Deutliche Kritik übte Gnekow zudem an der Idee, die 3-Prozent-Marge schrittweise auf 2 Prozent abzusenken und dafür das Fixum leicht zu erhöhen. Zwar solle dies nach aktuellem Stand in Summe ertragsneutral ausgestaltet werden, in der Konsequenz würden die Apotheken dadurch jedoch noch stärker als bisher von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Zu erwarten sei ein Rohgewinnverlust bereits ab einem Packungswert von 65 Euro – vor allem im Hochpreiser-Segment könnte das fatale Folgen haben.

Schon jetzt hätten Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten bei der Finanzierung sehr teurer Arzneimittel. Dieses Problem werde sich weiter verschärfen, ganz besonders in Zeiten steigender Zinsen. „Ich warne davor, diesen Weg zu gehen“, sagte der Präsident. Denn wenn letztlich ein relevanter Anteil der Apotheken nicht mehr in der Lage sei, Hochpreiser-Rezepte zu beliefern, müssten andere Lösungen her – zum Beispiel ein Direktvertrieb vom Hersteller an die Patientinnen und Patienten ohne die Zwischenstation Apotheke.

Warum das Skonto-Urteil auch für Großhändler gefährlich ist

In diese ohnehin schwierige Gemengelage mischt sich nun auch noch das sogenannte Skonto-Urteil des Bundesgerichtshofs, wonach Skonti auf Rx-Arzneimittel, die über 3,15 Prozent hinausgehen, unzulässig sind. Auch wenn noch nicht klar ist, wie weitreichend die Konsequenzen dieser Entscheidung für die Apotheken sein werden, ist die Branche doch in Aufruhr. Aus Gnekows Sicht sollte das Urteil nicht nur die Apothekerinnen und Apotheker beunruhigen, sondern auch die Großhändler, die vermeintlich davon profitieren. „Denn warum sollte ich noch zeitnah zahlen, wenn ich nichts davon habe?“, fragte der Präsident. Die Apotheken gewönnen so Liquidität, der Großhandel hingegen büße sie ein. Gnekow äußerte grundlegend Unverständnis, weshalb sich der Gesetzgeber überhaupt in die Geschäftsbeziehung zwischen Apotheken und Lieferanten einmischt.

Kassenabschlag senken, aber nicht abschaffen

Vor dem Hintergrund dieses Urteils wird in Apothekenkreisen aktuell die Forderung laut, den Kassenabschlag in Höhe von derzeit 2 Euro gänzlich abzuschaffen. Das wiederum hält Gnekow für einen schweren Fehler. Dieser Abschlag habe eine für den Berufsstand wichtige Funktion: Er garantiere, dass die Krankenkassen ihre Zahlungen pünktlich leisten. Auf diese Sicherheit dürfe die Apothekerschaft unter keinen Umständen verzichten. In diesem Punkt schloss sich Gnekow der Position der ABDA an: Sie fordert, den Kassenabschlag im Kern beizubehalten, aber deutlich zu senken, um die Apotheken zu entlasten.

Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken inzwischen immer mehr zuspitzt, dürfte es nach Gnekows Einschätzung schwierig werden, zusätzliches Geld ins System zu bekommen. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Forderung der ABDA, die Einzelpauschalen etwa für Notdienste, Rezepturen und Botendienste zu erhöhen. Um den Minister doch noch zu Zugeständnissen an die Apothekerschaft zu bewegen, müsse der Berufsstand ihm im Gegenzug Lösungen anbieten für Probleme, die ihn aktuell umtreiben. Im Blick hat der Präsident dabei etwa das Lieferengpass-Management, die Notfallversorgung und soziale Betreuung, die statt der geplanten Gesundheitskioske auch die Apotheken übernehmen könnten. Gnekows Amtsvorgänger, der Delegierte Kai-Peter Siemsen, winkte ab: Dieser Ansatz habe in den vergangenen 20 Jahren schon nicht zum Ziel geführt. „Die Lösungen nimmt die Politik gern an, aber mehr Geld haben wir nie bekommen.“