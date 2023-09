Laumann bekennt sich deutlich zur freiberuflichen Apotheke

Laumann ist überzeugt: Deutschland ist so lebenswert, weil es eine starke Mittelschicht gibt. Es sei „verrückt“ zu glauben, dass es besser werde, wenn die Mittelschicht kleiner werde, folgerte Laumann. Im ärztlichen Bereich werde diese Struktur durch MVZ angegriffen. Dazu habe die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen eine klare Position. Sie wolle die Versorgung an Personen hängen, nicht an Organisationen. Das sei mit dem Heilberuferecht möglich, das zum Landesrecht gehört. Außerdem betonte Laumann die Bedeutung des Personals. Die Ressource Personal werde langfristig knapper als die Ressource Geld sein, erwartet Laumann. Darum sollten die Beschäftigten nicht irgendwo aus dem System herausgenommen werden, um Gesundheitskioske als neue Struktur aufzubauen.