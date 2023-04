Weniger als 18.000 Apotheken bundesweit – woran liegt es?

Nur noch 17.939 Apotheken gibt es in Deutschland – für den kommissarischen DAV-Vorsitzenden Hans-Peter Hubmann ist das eine alarmierende Zahl. Die Gründe dafür, dass Apotheken bundesweit schließen und junge Kollegen die Selbstständigkeit scheuen, sind vielfältig – neben dem generellen Personalmangel sieht Hubmann auch in der überbordenden Bürokratie eine Ursache. „Dafür haben wir nicht Pharmazie studiert“, stellte er in seiner Eröffnungsrede beim DAV-Wirtschaftsforum am vergangenen Dienstag in Berlin klar.

Hubmann: „Nicht mehr auszuhalten“

Auch die zunehmende wirtschaftliche Schwächung der Apotheken spiele eine Rolle. Dass die Kosten kontinuierlich steigen, das Fixum aber seit Jahren stagniert, sei „nicht mehr auszuhalten“. Hinzu komme, dass der Gesetzgeber jüngst den Kassenabschlag von 1,77 Euro auf 2 Euro erhöht hat. Allein das habe die Apotheken hierzulande im Februar und März dieses Jahres insgesamt 20 Millionen Euro netto gekostet. Er erneuerte die Forderung der ABDA, das Fixum auf 12 Euro anzuheben und zudem eine automatische Anpassung an die Kostenentwicklung einzubauen. Zudem gelte es, die Kassen in Sachen Nullretax in die Schranken zu weisen. Die Verweigerung der Bezahlung bereits ordnungsgemäß erbrachter Leistungen sei „Zechprellerei“ und dürfe nicht zu einer zusätzlichen Einnahmequelle für die Kassen avancieren.