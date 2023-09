Phoenix Group mit solidem Wachstum

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 geht Phoenix davon aus, seine Marktposition in Europa durch organisches Wachstum, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen weiter auszubauen und so einen Umsatzanstieg zu erreichen, der leicht über dem Wachstum der europäischen Pharmamärkte liegen dürfte. Die Umsatzzuwächse würden dabei in fast allen Märkten erwartet, in denen das Unternehmen vertreten ist.

Das Ergebnis vor Steuern dürfte nach der Prognose leicht unter dem Niveau von 2022/23 liegen. Durch die Akquisition der McKesson Europe-Gesellschaften würden höhere planmäßige Abschreibungen erwartet. Zudem gehe der Konzern von höheren Finanzierungskosten aufgrund gestiegener Zinsen und der höheren Nettoverschuldung aus.