Pharmahändler Phoenix: Mehr Umsatz, weniger Gewinn

Wie der Pharmagroßhändler Phoenix mitteilt, stieg der Umsatz des Unternehmens in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahrs 2021/2022 (zum 31. Januar 2022) gegenüber der Vorjahreszeit um 7,2 Prozent auf 22,5 Milliarden Euro. Zudem stieg das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) den Angaben zufolge um 32,2 Millionen Euro beziehungsweise 6,9 Prozent auf 496,3 Millionen Euro.

Diese Einmaleffekte umfassten zum einen Erträge aus der gestiegenen Apothekenvergütung in Höhe von 10,9 Millionen Euro im Zusammenhang mit COVID-19 in den ersten neun Monaten des Vorjahrs. Dieser Betrag fehlte im laufenden Jahr. Zudem belasteten in der aktuellen Berichtsperiode „Aufwendungen aus der Vorratsbewertung“ mit minus 34,9 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren verringerte sich das aktuelle EBITDA um 2,9 Prozent auf 461,4 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Steuern mit 194,8 Millionen Euro sogar 13 Prozent niedriger als in der Vorjahresperiode ausfiel.