Das Ebitda, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor wesentlichen Einmaleffekten, stieg den Unternehmensangaben zufolge von 496,3 Millionen Euro auf 507,4 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2022/23 kam es zu Einmalaufwendungen für sonstige Steuern in Höhe von 24,9 Millionen Euro. Zudem fielen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in den ersten drei Quartalen der Vergleichsperiode 2021/22 Aufwendungen aus der Vorratsbewertung von 34,9 Millionen Euro an.

Ein wesentlicher Einmaleffekt ist auch ein Gewinn in Höhe von 283,8 Millionen Euro aus der (vorläufigen) Erstkonsolidierung mehrerer Landesgesellschaften von McKesson Europe, die Phoenix zum 31. Oktober 2022 übernommen hat. Bereinigt um diese Einmaleffekte wuchs das Ebitda laut Phoenix gegenüber der Vergleichsperiode um 11,1 Millionen Euro oder 2,2 Prozent.