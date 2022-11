Zum 31. Oktober 2022, also fast eineinhalb Jahre später, kann Phoenix nun die erfolgreiche Transaktion mehrerer McKesson-Landesgesellschaften vermelden. Vorausgegangen sei die vollumfängliche Genehmigung der Wettbewerbsbehörden. Der Kaufvertrag umfasst die 2021 vereinbarten McKesson-Unternehmen in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal und Slowenien sowie ein „Shared Service Centre“ in Litauen, die deutsche Recucare GmbH, McKessons Europazentrale in Stuttgart und die Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Brocacef Groep in den Niederlanden. Den Standort Stuttgart will Phoenix als weiteren IT-Hub halten. Andere zentrale Funktionen sollen aber organisatorisch im Mannheimer Hauptsitz integriert werden.

Größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte

Für Phoenix stellt der McKesson-Deal die bisher größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte dar. Während die Aktivitäten in Frankreich und Italien ausgebaut werden, erschließt die Gruppe in Belgien, Irland, Portugal und Slowenien neue Gesundheitsmärkte. Von nun an ist Phoenix als Pharmagroßhändler, Apothekenbetreiber und Dienstleister für die pharmazeutische Industrie in 29 Ländern präsent, beschäftigt mehr als 45.000 Menschen an 224 Standorten und zählt mehr als 3.200 eigene und 17.000 Partnerapotheken.

„Durch die geografisch wie operativ breitere Aufstellung rücken wir noch näher an unsere Kunden und Patienten heran. Unsere gestärkte Position werden wir dazu nutzen, um für die Menschen in Europa noch intensiver an einer sicheren, zuverlässigen und zukunftsweisenden Gesundheitsversorgung zu arbeiten“, sagt CEO Sven Seidel.

Etablierte Marken vorerst weiterführen

Man wolle die von McKesson Europe lokal etablierten Marken im Pharmagroß- und Apothekeneinzelhandel vorerst weiterführen. Dank der gebündelten Expertise beider Unternehmen sollen alle Kundengruppen von zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen entsprechend ihrer lokalen Bedürfnisse profitieren.

Im vergangenen Mai blickte Phoenix-CEO Seidel auf ein „solides“ Geschäftsjahr 2021/22 zurück. Um rund 9 Prozent konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 30,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Gesamtleistung wuchs in ähnlicher Größenordnung, um rund 10 Prozent, auf 39,6 Milliarden Euro. Im Vergleich mit den europäischen Pharmamärkten, die in derselben Zeit ein durchschnittliches Wachstum von 5,5 Prozent aufwiesen, könne man bei Phoenix von einem soliden Geschäftsjahr sprechen, erklärte Seidel damals. Man habe die Führung untermauert und sei organisch gewachsen. Doch im Rx-Geschäft werde durch den wachsenden Anteil von Hochpreisern der Margenverfall „klar spürbar“. Außerdem erwartet Phoenix für 2023 Kostensteigerungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.