Phoenix Group sieht sich auf Kurs

Das Ergebnis zeigt in den ersten neun Monaten je nach gewählter Kennziffer in unterschiedliche Richtungen. So ging das Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (Ebitda) von 768,8 Millionen Euro auf 640,3 Millionen Euro zurück. Bereinigt um wesentliche Einmaleffekte erhöhte sich das Ebitda dahingegen von 507,4 Millionen Euro auf 653,9 Millionen Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 152,3 Millionen Euro, knapp 25 Millionen Euro weniger als in der Vorjahreszeit.

Marktposition weiter ausbauen

„In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023/24 haben wir trotz eines schwierigen Marktumfelds unseren stabilen Wachstumskurs gehalten“, sagte Sven Seidel, Vorstandsvorsitzender der Phoenix Pharma SE. Er sei zuversichtlich, dass das Unternehmen gestärkt aus dem gesamten Geschäftsjahr 2023/24 gehen werde.

Phoenix erwartet, seine Marktposition in Europa durch organisches Wachstum, Akquisitionen und Effizienzsteigerungen weiter ausbauen und so einen Anstieg des Umsatzes leicht über dem Wachstum der europäischen Pharmamärkte erzielen zu können. Das Ergebnis vor Steuern soll den Prognosen zufolge moderat zulegen.