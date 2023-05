Der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix hat im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Wegen steigender Kosten für Transport, Energie und Personal spiegelt sich das Umsatzwachstum allerdings nicht im operativen Ergebnis wider. „Der Umsatz mag stark gewachsen sein, trotzdem haben wir auf Kostenseite zu kämpfen“, sagte Vorstandschef Sven Seidel am Dienstag.

Für das im Januar beendete Geschäftsjahr 2022/23 verbuchte der Konzern beim Umsatz ein Plus von mehr als 18 Prozent auf rund 36,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Steuern wuchs hingegen um gerade mal 0,6 Prozent auf 299,8 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 269,8 Millionen Euro (plus 27,5 Prozent).

In Deutschland – aber auch in anderen der insgesamt 29 Länder, in denen Phoenix aktiv ist – seien die Margen für die Händler bei hochpreisigen Artikeln gedeckelt. Gerade dieses Segment wachse aber, sagte der Vorstandsvorsitzende. Davon habe das Unternehmen allerdings nichts. Zudem sei die Logistik dieser Medikamente oft besonders anspruchsvoll, weil sie beispielsweise gekühlt werden müssten.