Noch kein Urteil im Glucose-Prozess

Am Donnerstag um 11 Uhr sollte eigentlich das Urteil im Kölner Glucose-Prozess fallen. Ein Fall, der 2019 nicht nur in Apothekenkreisen für Erschrecken sorgte – schließlich gab es zwei Todesopfer. Doch die Entscheidung wurde vertagt, nachdem die Vorsitzende Richterin den Hinweis gegeben hatte, dass auch der Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung in Betracht komme. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe wegen versuchten Mordes durch Unterlassen beantragt.