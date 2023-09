Gericht spricht Urteil im Glucose-Prozess

Es ist eine Horrorvorstellung für alle, die in einer Apotheke arbeiten: Im September 2019 kam es in der Heilig Geist-Apotheke in Köln-Longerich zu einer Verwechslung mit tödlichen Folgen, die bundesweit Bestürzung auslöste und für Schlagzeilen sorgte. An zwei Frauen war dort eine mit Lidocainhydrochlorid verunreinigte Glucose-Mischung zur Herstellung von Glucosetoleranztests bei Schwangeren abgegeben worden. Eine der beiden hatte wegen des bitteren Geschmacks in der Frauenarztpraxis nur einen Schluck der toxischen Lösung getrunken – sie erholte sich nach einer stationären Aufnahme rasch von der Lidocainvergiftung. Die andere Frau hat hingegen zwei Tage später in derselben Praxis die Lösung ganz ausgetrunken. Sie wurde bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie reanimiert werden musste. Gleichzeitig wurde mit einem Notkaiserschnitt ihr Kind zur Welt gebracht – es starb am darauffolgenden Tag. Die Mutter starb noch am Nachmittag des gleichen Tages an der Vergiftung.