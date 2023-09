Glucose-Prozess geht zum Bundesgerichtshof

Rund vier Jahre ist es her, dass eine junge Frau sowie ihr per Notkaiserschnitt zur Welt geholtes Baby starben. Zuvor hatte die Schwangere in einer Frauenarztpraxis eine toxische Lösung getrunken: Für einen Glucosetoleranztest war eine mit Lidocainhydrochlorid verunreinigte Glucose-Mischung eingesetzt

worden – und diese kam aus der Kölner Apotheke, in der die vor dem Landgericht Köln angeklagte Apothekerin arbeitete. Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen und Entsetzen.

Nach 16 Verhandlungstagen fiel am gestrigen Donnerstag das Urteil. Zur Begründung hieß es, der Angeklagten sei ein fataler Fehler unterlaufen: Sie habe einen Rest des Lidocainhydrochlorids für Glucose gehalten und dieses dann in ein Gefäß mit Glucose gefüllt. „Das Zusammenschütten von Substanzen aus zwei Gefäßen“ gelte in der Pharmazie jedoch als absolutes „No Go“, sagte die Vorsitzende Richterin. Zudem: Die Angeklagte soll vom sich rapide verschlechternden Gesundheitszustand der Frau gewusst, aber die behandelnden Ärzte nicht über den Verdacht einer Lidocain-Vergiftung informiert haben.