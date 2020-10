Möglicher Prozess um verunreinigte Glucose – nicht mehr 2020

Wie DAZ.online im September 2020 berichtete, wirft die Staatsanwaltschaft der beschuldigten Apothekerin – für sie gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung – zwei Taten vor.

Zum einen geht die Ermittlungsbehörde davon aus, dass die Apothekerin durch Fahrlässigkeit den Tod beziehungsweise die Körperverletzung von zwei Apothekenkundinnen verursacht hat. Und zwar, indem sie unbewusst durch eine sorgfaltswidrige Verwechselung von Standgefäßen Glucose-Monohydrat mit Lidocainhydrochlorid verunreinigte.

Im zweiten Fall der Anklage bewertet die Staatsanwaltschaft das weitere Verhalten der angeschuldigten Apothekerin am 19. September 2019 sogar als versuchten Mord durch Unterlassen – an der Mutter und ihrem Baby. Die Behörde gehe davon aus, dass die Apothekerin nach Hinweisen aus der gynäkologischen Praxis und dem behandelnden Krankenhaus auf die Vorfälle vom 17. und 19. September sowie nach einer Kontrolle der eigenen Bestände und einer Besprechung mit ihren Mitarbeitern spätestens um die Mittagszeit hätte wissen müssen, dass eine Lidocainvergiftung als Ursache für den schlechten Gesundheitszustand in Betracht kommt.

Wie aus den Vorwürfen hervorgeht, hatte auch eine zweite Kundin die verunreinigte Glucosemischung eingenommen. Allerdings bemerkte sie den bitteren Geschmack der mit der verunreinigten Glucose hergestellten Lösung: Sie nahm am 17. September 2019 in der Praxis ihres Gynäkologen nur einen Schluck der Lösung. Die verstorbene Schwangere trank zwei Tage später morgens in derselben Praxis jedoch die Lösung ganz aus. Während sich die erste Frau nach einer stationären Aufnahme somit rasch von der Lidocainvergiftung erholt habe und die Klinik am nächsten Tag verlassen konnte, ging es für die zweite Patientin und ihr per Notkaiserschnitts zur Welt gebrachtes Kind tödlich aus.

Die Verteidigung der Apothekerin meint, die Anklage entbehre jeglicher Grundlage. Die Staatsanwaltschaft habe weder ermitteln können, wie die Glucose verunreinigt werden konnte, noch wer dafür verantwortlich sei. Vor allem sei der Vorwurf des versuchten Mordes zur Verdeckung der angeblichen Fahrlässigkeitstat nicht nachzuvollziehen. Die Apothekerin habe unmittelbar, nachdem sie am 19. September 2019 vom Zusammenbruch des Opfers erfahren hatte, das Glucose-Gefäß an die Klinik ausgehändigt.