Nur: Womit soll man denn impfen? Mittlerweile gibt es einen bunten Strauß an Grippeimpfstoffen – manche dürfen bereits bei Babys ab sechs Monaten geimpft werden und sind sogar in der Schwangerschaft zugelassen, so Vaxigrip Tetra. Andere setzen auf Säugetierzellkulturen in der Herstellung, wie Flucelvax, was die Wirksamkeit optimieren soll. Dann gibt es mittlerweile auch spezielle Senioren-Grippeimpfstoffe, Efluelda und Fluad Tetra, doch wie unterscheiden die sich eigentlich und was hat es mit rekombinanten Grippeimpfstoffen aus Insektenzelllinien auf sich? Auch gibt es erste Studien zu Grippeimpfstoffen auf mRNA-Basis, die künftig vielleicht sogar mit COVID-19-Vakzinen kombiniert werden könnten. Welchen Zusammenhang es zwischen Lebensalter und Immunantwort gibt, erläutern Prof. Dr. Tino Schwarz und Dr. Marcus Frühwein ab dem 8. Oktober beim DAV-Grippe-Gipfel.