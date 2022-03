Doch Heimversorgung bedeutet viel mehr, als nur kleine eckige Packungen zu liefern. In ihrem Eröffnungsvortrag bei Heimversorgung KOMPAKT zeigt Apothekerin Gnekow auf, welche Aufgaben und zusätzlichen Leistungen Apotheken erbringen können, um Patienten und Pflegende umfassend zu betreuen. Eine große Herausforderung stellt dabei die veraltete Kommunikation per Fax im Gesundheitswesen dar. Welche Möglichkeiten gibt es, um diese zu verbessern? Welche Chancen bietet in diesem Zusammenhang das E-Rezept? Wie steht es generell um die Digitalisierung in der Heimversorgung? Wie kann Heimversorgung für alle beteiligten Teams zu einem richtig spannenden Tätigkeitsfeld werden?