BfArM soll Arzneimittelliste zur Long-COVID-Behandlung erstellen

Lauterbach hatte bereits ein Long-COVID-Programm vorgestellt. Auf einem neuen Internetportal (www.bmg-longcovid.de) gebe es Hinweise auf Hilfsangebote, Informationen zum aktuellen Forschungsstand sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Long COVID. Und zwar für Erkrankte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sowie für Ärztinnen und Ärzte. Zusätzlich wurde ein Service-Telefon für Betroffene eingerichtet.

Vorgesehen sind zudem 40 Millionen Euro als Forschungsförderung – dabei waren einst 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Lauterbach kündigte an, er wolle versuchen, in den Etatberatungen im Bundestag nun noch weitere 60 Millionen Euro dafür zu gewinnen. Das sei „ein Minimum dessen, was wir brauchen“.

COVID ist keine Erkältungskrankheit

Für den Herbst und Winter riet der Minister, Maßnahmen zum Schutz vor neuen Infektionen zu ergreifen. „COVID ist keine Erkältungskrankheit.“ Ansteckungen brächten das Risiko eines schweren Verlaufs und von Long COVID mit sich. Das Immunsystem funktioniere nicht wie ein Oberarm, der bei häufiger Benutzung kräftiger werde. Er rate daher zu empfohlenen Impfungen für Menschen über 60 Jahre und mit Risikofaktoren. Ab kommender Woche ist der an neue Corona-Varianten angepasste Impfstoff verfügbar. Bei steigenden Fallzahlen könne auch Masketragen ratsam sein, gerade bei Risikogruppen. Ein zweiter Runder Tisch zu Long COVID soll laut Ministerium Ende des Jahres folgen.