COVID-19-Varianten, Kinder und die Folgen

Wer wieweit gefährdet ist, welche Maßnahmen nützen und wie es mit der Pandemie weitergeht, bleibt indes nicht nur unter Wissenschaftler:innen ein kontroverses Diskussionsthema. Neuerdings schalten sich auch an sich nicht zuständige Familienrichter wie jüngst in Weimar in die Diskussion ein und untersagen etwa einer Schule, speziell für zwei Schüler, Maskentragen und Tests anzuordnen, weil diese laut sehr umstrittener Gutachter „unnütz“ sind.

Dass nun nach den Osterferien in einigen Bundesländern die Schulen sofort wieder in den Distanzmodus wechselten und in anderen Wechselunterricht angeboten wird, während Eltern-, Lehrer- und Schülerverbände ganz unterschiedliche Forderungen an die Politik stellen und auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) in einer Stellungnahme sich weiterhin eher gegen Schulschließungen aus psychosozialen Überlegungen heraus stellen, zeigt die große Verwirrung um die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der COVID-19-Pandemie.