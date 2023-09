Surveillancedaten zufolge steigt seit Anfang Juli die COVID-19-Fallzahl in Deutschland auf niedrigem Niveau an. Fast die Hälfte der Fälle entfällt dabei derzeit auf die Omikron-Subvariante Eris (EG.5). Auch vor dem Hintergrund der nun beginnenden Impfsaison dürfte sich in den Apotheken daher die Frage stellen: Wie wird der Corona-Herbst 2023? In einer Pressekonferenz des Science Media Centers, gaben drei Expert:innen auf diese und andere Fragen Antworten.