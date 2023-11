Long-Covid bleibt Herausforderung für Forschung und Gesellschaft

Lauterbach bekräftigte später in seinem Video-Grußwort, der Zugang zu Arzneimitteln für den Off-label-use bei Long-Covid werde verbessert. Eine Expertenkommission beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte werde vielversprechende Ansätze dafür bewerten. Außerdem werde der Runde Tisch zu Long-Covid in eine zweite Runde gehen. In einem weiteren Video-Grußwort erklärte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, dass die Gesellschaft Antworten für die 2,5 Millionen Long-Covid-Patienten finden müsse. Sie würden nicht nur im Beruf, sondern auch bei Freunden und in ihren Familien fehlen. Mit Blick auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen sei es wichtig, bei Schulen und in Ämtern aufzuklären und Strukturen für den Unterricht zu verändern.

Noch viel zu tun für Teilhabe und Forschung

In der anschließenden Diskussion beklagte Ellert, die Teilhabe der Betroffenen sei noch nicht adäquat zu dem Wissen, das wir bereits haben. Es gebe eine Divergenz zwischen dem, was wir könnten, und dem, was wir tun. Es gebe kein bundesweites Netzwerk an Kompetenzzentren, und die Umsetzung von Projekten dauere viele Jahre, aber die Patienten brauchen jetzt Hilfe. Die Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt (CDU) und Tina Rudolph (SPD) bekräftigten die große Herausforderung, die Betroffenen in das Arbeits- und Gesellschaftsleben zu integrieren, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel. In der Diskussion wurde allerdings deutlich, dass noch ein weiter Weg nötig ist, um die Strukturen des Berufslebens an Betroffene anzupassen, die oft nur kurze Zeit und vor allem nicht planbar leistungsfähig seien. Borchardt und Rudolph sprachen sich zudem dafür aus, die „sprechende Medizin“ besser zu honorieren. Borchert forderte neue Strukturen für die spezialisierte und ambulante Rehabilitation. Der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Andrew Ullmann (FDP) gab zu bedenken, dass die Politik der Medizin nichts vorgeben könne, sondern die Politik höre der Gesellschaft zu. Der Hirnforscher Prof. Dr. Martin Korte, Braunschweig, erinnerte daran, dass das eigentliche Ziel eine Therapie ist. Dafür gab er sich auch optimistisch, beklagte aber die vielen formalen Hürden für die Forschung in Deutschland. Einen Beitrag zu den fachlichen Inhalten des Kongresses finden Sie demnächst in der DAZ.