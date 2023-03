Beschäftigte in der Kinderbetreuung fingen sich am häufigsten eine Corona-Infektion ein (32.240 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte). Die Plätze zwei und drei der am häufigsten betroffenen Berufsbilder belegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sozialverwaltung- und -versicherung (31.152 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte) und pharmazeutisch-technische Assistenten und Assistentinnen (30.886 Erkrankte je 100.000 Beschäftigte). Am häufigsten an Post-COVID litten Berufstätige, die in den Bereichen Ergotherapie (1.578 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte) und der Kinderbetreuung (1.377 Erkrankten je 100.000 Beschäftigte) tätig waren. „Es fällt auf, dass die Berufsgruppen, die am stärksten von akuten COVID-19-Erkrankungen betroffen waren, in der Folge nicht unbedingt die meisten Post-COVID-Ausfälle zu verzeichnen hatten“, fasst Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, zusammen. „Diese Auffälligkeit ist vermutlich durch Unterschiede zwischen den Berufsgruppen hinsichtlich Altersverteilung, Geschlechtsverteilung und Vorerkrankungen zu erklären.“