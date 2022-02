Klima und Umwelt: Von der Pharmazeutischen Lehre bis in die Offizin

Als Studierendenverband haben wir uns die Frage gestellt, wie es beim Nachwuchs aussieht. Dafür haben wir gemeinsam mit den Pharmacists for Future im Sommer die Umfrage „Klima und Umwelt in der pharmazeutischen Lehre“ durchgeführt. Alle Pharmaziestudierenden, Pharmazeut*innen im Praktikum und Jungapprobierte in Deutschland konnten an der Umfrage teilnehmen. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick ernüchternd. 360 auswertbare Antworten bei allein knapp 13.000 Studierenden, da kommt man ins Grübeln. Ein so präsentes Thema und das Resultat nicht repräsentativ? Bei unserer Umfrage zu Beruf und Studium 2019 waren es mehr als 2.000 Teilnehmende. Das Thema hat damals anscheinend viele berührt.

Eine Erklärung könnten auch fehlende Berührungspunkte sein: die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz, Klimawandel und Pharmaziestudium wurden eventuell nicht gesehen. Die Strukturformel von Diclofenac allein, auch wenn man sie noch so schön zeichnen kann, vermittelt noch kein Bewusstsein für den Schaden, den das Analgetikum in Gewässern anrichtet. Zusammenhänge dieser Art werden leider viel zu selten vermittelt, obwohl es ein Leichtes wäre, solche Fakten in die Vorlesung einzubauen. Ein Fach Klima und Umwelt ist vielleicht in der Pharmazie übertrieben, doch ein paar Details in manchen Vorlesungsfolien können viel verändern, ohne unsere umfangreiche Ausbildung zu sprengen.