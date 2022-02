„Auf jeden Fall gehen Nachhaltigkeit und Apotheke zusammen!“

Esther Luhmann ist PTA und Apothekerin. Nach einigen Jahren in öffentlichen Apotheken in Berlin, lebt und arbeitet sie jetzt als Apothekerin in Spanien. Außerdem arbeitet sie als Vorstandsreferentin für den Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP). Esther Luhmann setzt sich intensiv mit der Nachhaltigkeit in der Pharmazie auseinander, dazu gestaltet sie die Pharmacists for Future, eine Initiative des VdPP, aktiv mit. Außerdem ist sie ist die Herausgeberin des Buches „Die nachhaltige Apotheke“, erschienen im Oktober 2021 beim Deutschen Apotheker Verlag.