Extremwetter, Umweltverschmutzung und der Rückgang der Artenvielfalt: All das hat Auswirkungen auf die Gesundheit und unter anderem auch den Klimawandel zur Ursache. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rufen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deshalb auf, die Klimakrise zum Gesundheitsnotstand zu erklären – das wäre die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann.