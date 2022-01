Rückenschmerzen bei Kindern – besser keine Schmerzmittel?

Die neue Leitlinie definiert als Rückenschmerz alle Schmerzen zwischen Kopf und Po: „Unter dem Begriff Rückenschmerz werden alle Schmerzen zusammengefasst, die unterhalb des Kopfes und oberhalb der Gesäßfalten, mit und ohne Ausstrahlung in die Nachbarregionen, wahrgenommen werden, dabei wird zwischen Nacken-, rückseitigen Brust- und Kreuzschmerzen unterschieden“. Einen Unterschied macht es auch, ob die Rückenschmerzen durch eine Ursache, durch eine Grunderkrankung, erklärbar sind – wie Infektionen, Erkrankungen des Kopfes, des Brust- und Bauchraumes oder der Arme und Beine. Ursachen für Rückenschmerzen können auch in der Struktur der Wirbelsäule, der benachbarten Muskulatur oder des Nervensystems liegen. In diesen Fällen handelt es sich um spezifische Rückenschmerzen. Von nicht-spezifischen Rückenschmerzen hingegen spricht man, wenn sich keine andere Krankheitsursache oder eine Fehlhaltung finden lässt – kurzum: Man weiß nicht, woher die Rückenschmerzen kommen. Dauern die Schmerzen länger als drei Monate an (dauerhaft oder wiederholt auftretend), liegen laut der „International Association for the Study of Pain“ (IASP) chronische Rückenschmerzen vor.