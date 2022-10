Konkret soll der Impfstoff ab vier Jahren indiziert sein. Auf die Frage, ob zuvor eine Infektion mit dem Dengue-Virus stattgefunden haben sollte, gehen weder die EMA noch das PEI in ihren Mitteilungen ein. Takeda erklärte jedoch in einer Pressemitteilung vom 14. Oktober, dass 4,5 Jahre Nachbeobachtungszeit in der Phase-III-Studie „TIDES“ (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) zeigten, dass der Impfstoff von Takeda (TAK-003) nicht nur seropositive, sondern auch seronegative Personen vor einem Krankenhausaufenthalt und Symptomen durch Dengue schützte. „TAK-003 wurde im Allgemeinen gut vertragen, es gab keine Anzeichen für eine Verstärkung der Krankheit bei den Empfängern des Impfstoffs, und im Rahmen der TIDES-Studie wurden bisher keine wesentlichen Sicherheitsrisiken festgestellt“, heißt es. „Die globale Gesundheitsgemeinschaft hat sich sehnlichst nach einem Dengue-Impfstoff gesehnt, der ohne die Hürde der Vorimpfungstests zugänglich ist“, wird zudem Dr. Ooi Eng Eong zitiert, Professor für neu auftretende Infektionskrankheiten an der „Duke-NUS Medical School“ in Singapur.

Auch weil es keine gezielte antivirale Therapie für Dengue-Virusinfektionen gibt, wäre ein so breit einsetzbarer Dengue-Impfstoff also nur zu begrüßen. Immerhin ist das Denguefieber nach der Malaria die am zweithäufigsten diagnostizierte Fieberursache bei Reisenden, die aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zurückkehren. Die Infektionskrankheit ist weltweit in mehr als 100 Ländern endemisch.