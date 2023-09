Topiramat kommt sowohl bei Epilepsie als auch in der Prävention von Migräne zum Einsatz. In manchen EU-Ländern wird das Arzneimittel außerdem zur Gewichtsreduktion in Kombination mit einem anderen Wirkstoff eingesetzt.

Dass Topiramat das ungeborene Kind schädigen kann, ist schon länger bekannt. Entsprechend ist eine Schwangerschaft in der Indikation der Migräne (oder Gewichtsreduktion) eine Kontraindikation. Beim Anwendungsgebiet der Epilepsie war das bislang jedoch nicht so klar geregelt. Jetzt empfiehlt der PRAC auch bei Epilepsie, Topiramat während der Schwangerschaft nur noch anzuwenden, wenn keine andere geeignete Behandlung zur Verfügung steht. Sichergestellt werden soll das durch ein Programm zur Schwangerschaftsverhütung. Damit soll jede gebärfähige Frau über die Risiken von Topiramat informiert werden. Dazu wird es Schulungsmaterial für Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe geben, und mit jeder Arzneimittelpackung soll künftig eine Patientenkarte ausgehändigt werden. Zudem werde ein sichtbarer Warnhinweis auf die äußere Verpackung des Arzneimittels angebracht. Die Produktinformationen sollen entsprechend aktualisiert werden [1,2,3].