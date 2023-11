Apotheker sollen Topiramat-Patientinnen zum Arzt-Besuch raten

Topiramat kann in der Schwangerschaft zu Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen führen und ist deshalb in dieser Zeit bei Migräne kontraindiziert. In der Epilepsie galt bislang zwar keine Kontraindikation, doch auch dort sollte Topiramat nur als Arzneimittel der letzten Wahl angewandt werden. Das machte der Pharmakovigilanzausschuss (PRAC) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) bereits im September deutlich. Es wurde dazu auch ein Rote-Hand-Brief angekündigt, der nun erschienen ist. Er informiert über die Implementierung eines Schwangerschaftsverhütungsprogramms.