ABDA stellt Nachwuchskampagne vor

Mit provokativen Slogans will die ABDA Jugendliche dazu animieren, in der Apotheke zu arbeiten. Mit verschiedenen Inhalten soll die Aufmerksamkeit der Zielgruppe geweckt und Missverständnisse über den Apothekenberuf beseitigt werden. Auch der im Vorfeld geäußerten Kritik stellten sich die ABDA-Vertreter in einer Pressekonferenz.