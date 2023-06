Die Initiative „Gegen Zukunftsklau“, die neuesten Zahlen zur Entwicklung der Branche, der Protesttag am 14. Juni – und das ominöse „Faktenblatt“ aus dem Bundesgesundheitsministerium: Das waren die Themen, die auf der ABDA-Pressekonferenz von Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, den Mitgliedern der Nachwuchsinitiative AByou Ina Lucas und Stephan Torke und ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer an diesem Dienstag in Berlin besprochen wurden.

Overwiening betonte, „die immer schneller zurückgehende Zahl der Apotheken, die dramatischer werdenden Lieferengpässe, überbordende Bürokratie und der Sparwahn der Krankenkassen“ seien Indizien dafür, „dass die Lage der Apotheken sich zusehends verschlechtert“. Aus diesem Grund wolle die ABDA am morgigen Tag gemeinsam mit etwa 300 jungen Pharmazeut:innen die Initiative „Gegen Zukunftsklau“ starten, „um die Perspektive des Nachwuchses in die gesundheitspolitische Debatte einzubringen“. Sie appellierte an die Politik: „Hören Sie auf diese tolle Generation, um die Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen!“

In den kommenden Wochen und Monaten werde der pharmazeutische Nachwuchs mit Unterstützung der ABDA in den sozialen Medien aktiv werden. Auch „offline“ werde es Aktionen geben. Als Beispiel für lokale Initiativen nannte Overwiening Rheinland-Pfalz, wo der Landesapothekerverband gemeinsam mit Studierenden der Fachschaft Pharmazie der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gemeinsam für mehr Studienplätze an der Uni kämpft.