Arcturus besitzt gegenüber der bereits als besorgniserregend geltenden Kraken-Rekombinante noch drei zusätzliche Spike-Mutationen. Diese sind E180V (also Glutaminsäure an Position 180 ersetzt durch Valin), K478R (Lysin ersetzt durch Arginin an Position 478) und S486P (Prolin statt Serin an Position 486). Außerdem gibt es Mutationen im ORF9b, nämlich I5T und N55S (Threonin statt Isoleucin an Position 5 und Serin statt Asparagin an Position 55). ORF steht für „Open Reading Frame“, das ORF9b ist ein innerhalb des N-Gens (Nucleocapsid) gelegenes Gen für ein Virusprotein, dessen Funktion noch nicht vollständig geklärt ist. Dem ORF9b-Protein wird aber eine Rolle bei der Unterdrückung des Wirts-Immunsystems zugerechnet. Besonders, indem es die Ausschüttung von Interferon unterdrückt. Insofern wird diesen Mutationen das Potenzial zugerechnet, die Immunabwehr auch von Geimpften und Genesenen zu unterlaufen.