Aber auch das digitale Angebot wird erweitert. So gibt es beispielsweise ein Logo „Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!“ für Apotheken-Webseiten und als E-Mail-Abbinder. Wer sich in den sozialen Medien zu dem Protest bekennen will, wird auch fündig: Zu diesem Zweck gibt es einen Profilbild-Rahmen mit demselben Motto.

Brief an Ärztinnen und Ärzte

Verständlicherweise wendete sich das Info-Material vornehmlich an Patientinnen und Patienten. Schließlich werden sie von dem Protest am meisten betroffen sein und sollen über die Hintergründe informiert und im besten Fall von den Forderungen der Apothekerschaft überzeugt werden. Neu ist nun aber auch ein Brief adressiert an Ärztinnen und Ärzte, der vor dem Protest verschickt werden kann und mit dem für Verständnis geworben werden soll.