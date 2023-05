Apothekerverbände und -kammern trommeln zum Protest: Noch vor dem Wochenende erreichte die Mitglieder einiger Apothekerorganisationen ein Brief, in dem sie darüber informiert wurden, dass für Mittwoch, den 14. Juni, bundesweit Proteste vorgesehen sind. Unterstützung für den Protest wird von der ABDA kommen.

Die Apothekerkammer Niedersachsen legt noch einen drauf: Sie plant am 12. Juni von 15 bis 17 Uhr einen Aktionstag „eine bunte und auffällige Performanceaktion in der Altstadt von Hannover“. Unter dem Motto „Uns geht die Puste aus!“ wolle man „die Öffentlichkeit und die Politik aufmerksam machen, wie wichtig die Apotheke vor Ort ist“, so Kammerpräsidentin Cathrin Burs in einem Brief vom Freitag. „Die Aktion lebt davon, dass Apothekerinnen und Apotheker, PhiP, PTA sowie andere Mitarbeitende aus den Apotheken anwesend sind und mit den Passanten und Gästen über die angespannte Situation in den Apotheken sprechen“, heißt es in dem Aufruf. Es wird um eine Anmeldung bis zum 31. Mai per E-Mail bei der Pressestelle unter presse@apothekerkammer-nds.de gebeten. Info-Material werde Ende Mai zur Verfügung gestellt.