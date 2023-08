Neue Köpfe, neue Schwerpunkte

Die „Apofluencer®“-Weiterbildung hat schon ein paar Ausgaben „auf dem Buckel“. Nun gibt es einige grundlegende Veränderungen. Organisatorin Anna Schatz erklärt, was es Neues gibt.

Das Feedback, das sie von den Teilnehmern bei jeder Veranstaltung erhalte, habe sie dazu bewegt, trotz laufender Deutschlandtour einige Inhalte umzugestalten. Unter anderem, so Anna Schatz gegenüber den Kolleginnen von der PTAheute, würden die Älteren ein wenig zurücktreten und immer mehr neue, moderne und auch wirklich bei Social Media erfolgreiche Apotheken-Gesichter zu den Referenten dazustoßen. Beispielsweise Benedikt Richter, der leitende Social-Media-Manager bei der HealthCareComm sowie Apotheker Stefan Torke, der sehr aktiv ist, und einen großen Workshop zum Thema Video- und Tonschnitt leiten wird.

Außerdem wurde ausgewertet, welche Referenten am beliebtesten waren. Diese bekommen nun die größten Parts, weil die Teilnehmer von ihnen am meisten mitnehmen, so Schatz. Außerdem neu dabei sind „Arzt und Apothekerin“, die sehr erfolgreich bei Instagram und TikTok, aber auch fachlich unheimlich gut seien. „Damit können wir den Teilnehmern zeigen, wie man fachlich guten Content aus der Praxis machen kann.“

Bei der Veranstaltung in Berlin ist dann laut Anna Schatz auch Paulina, alias „Paulini_Mathini“ mit dabei, die ebenfalls in einer ganz normalen Apotheke vor Ort arbeitet und dort das Social-Media-Marketing betreibt. Mit ihrem eigenen Kanal, der sich auch um Apothekenthemen dreht, hat sie mehr als 10.000 Follower bei Instagram und über 45.000 Fans bei TikTok. „So können wir noch besser zeigen, wie man – wenn man die Grundlagen hat – das Gelernte direkt im Apothekenalltag umsetzen kann“, so Anna Schatz.