So geht Apotheke auf Facebook, Instagram und TikTok

Lohnt sich die Aktivität auf den Social-Media-Kanälen, rechnet sich das? Naumburger ist sich im Klaren, dass sich ihr Engagement in den Internet-Medien nicht sofort bemerkbar macht. Dennoch, sie ist überzeugt, dass sie bereits einige Kundinnen und Kunden auf diesem Weg gewonnen und an ihre Apotheke gebunden hat. Sie sieht dies auch an Bestellungen, die in ihrem Online-Shop nicht nur aus Stuttgart eintreffen, sondern auch aus anderen Städten Deutschlands. Und natürlich an Bestellungen aus Stuttgart selbst, die sie in der Regel durch ihren Botendienst, den sie als Schnelldienst bewirbt, beliefert.