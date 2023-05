Musiknutzung auf Instagram und Co.: Welche Stolperfallen gibt es?

Social Media ohne Musik ist nicht mehr denkbar. Denn schließlich lockt man einfach nur mit starren Bildern und Links niemanden mehr hinterm Ofen vor, erfolgreiche Social-Media-Accounts setzen auf Reels und Stories. Allerdings wurden in den vergangenen Wochen Influencer und große Marken aufgrund von Urheberrechtsverletzung im Zusammenhang mit der Verwendung von Musik abgemahnt. Denn jedes Lied, das komponiert wird, hat einen Urheber und der ist im Normalfall der Inhaber der Rechte an dem Song. Allein der Inhaber der Urheberrechte kann entscheiden, was mit seinem Werk passiert. Die Tatsache, dass ein Sound in der Instagram-Bibliothek vorhanden ist, bedeutet jedoch nicht, dass die Meta Platforms (= Mutterkonzern von Facebook und Instagram) die Lizenzen für seine Nutzer erworben hat.