Ihre Motivation: Apotheken sollten das Potenzial nutzen, das diese Kanäle bieten, um die Apotheke vor Ort zu stärken und letztlich auf dem Smartphone der Kunden präsent zu sein. Ihre zweitägige Social-Media-Ausbildung findet in Partnerschaft mit der Zeitschrift PTAheute statt: Insgesamt sind vier Influencer-Termine vorgesehen, der nächste findet am 16. und 17. Mai in Hamburg statt (weitere in Köln, Berlin und Frankfurt). An den beiden Tagen vermitteln neun Speaker in mehreren Vorträgen und Workshops, was man wissen muss, um erfolgreich auf den Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein. Gelehrt wird zum einen die Technik, wie man kleine Beiträge und Videos erstellt, die Körpersprache und Rhetorik vor der Kamera, wie man Content erstellt, Geschichten erzählt und Social-Media-Manager der Apotheke wird. Wie Schatz in Gespräch betont, ist diese Social-Media-Ausbildung die bisher erste und einzige werbefreie Veranstaltung zu diesem Thema.