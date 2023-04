Lauterbach verspricht spürbare Mehrwerte

Nachdem die Bundesregierung im vergangenen Sommer ihre Digitalstrategie vorgestellt hat, soll es nun konkreter werden. Am gestrigen Dienstag war im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Einfach. Gemeinsam. Digital“ ein „Status-Update“ für den Bereich der die Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege angekündigt. Das Bundesministerium für Gesundheit hatte seine Digitalisierungsstrategie Anfang März präsentiert. Schon seit Anfang des Jahres heißt es, dass an zwei Gesetzesvorhaben gearbeitet werde, die weit fortgeschritten seien. Jetzt war man gespannt, was es Neues zu vermelden gibt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach berichtete allerdings vor allem ein weiteres Mal, welche beiden Gesetzesvorhaben anstehen – und stellte Details für „die kommenden Wochen“ in Aussicht.