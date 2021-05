Beträchtlicher Zusatznutzen für Dapagliflozin bei Herzinsuffizienz

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) legt strenge Maßstäbe an, geht es um die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln. Dass er Arzneimitteln in bestimmten Indikationen einen „beträchtlichen Zusatznutzen“ attestiert, geschieht nicht jeden Tag. Nun kam er bei dem ursprünglich zur Arzneimitteltherapie von Diabetes entwickelten SGLT2-Hemmer Dapagliflozin in einem anderen Behandlungsgebiet, der symptomatischen chronischen Herzinsuffizienz, zu diesem Ergebnis: Der G-BA sieht in der Therapie mit dem SGLT2-Inhibitor im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie Anhaltspunkte für einen „beträchtlichen Zusatznutzen“. Der G-BA folgt mit dieser Bewertung der wissenschaftlichen Einschätzung des IQWiG (Institut für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen).