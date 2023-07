Natalizumab wird angewendet für die krankheitsmodifizierende Monotherapie bei Erwachsenen mit hochaktiver, schubförmig remittierend verlaufender Multipler Sklerose (RRMS). Der humanisierte mononoklonale Antikörper ist ein Hemmstoff des Alpha 4 -Integrins (Intergrine sind Adhäsionsmoleküle an der Oberfläche von Leukozyten) und verhindert das Einwandern der Leukozyten in Entzündungsherde. Seit 2006 ist der Wirkstoff unter dem Handelsnamen Tysabri in Deutschland erhältlich.