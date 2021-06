Trotz Corona: Mangel an Apothekerinnen und Apothekern auf dem Arbeitsmarkt

Insgesamt macht sich laut der neuen Fachkräfteengpassanalyse für das Jahr 2020 der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch bei den Fachkräften die Corona-Pandemie bemerkbar: Die Zahl der Berufe mit Engpässen sei im Vergleich zum Vorjahr spürbar gesunken. „Für das Jahr 2020 wurden für insgesamt 131 Berufsgattungen Engpässe erkannt. Im Jahr zuvor waren es noch 185 Berufsgattungen.“

Das stelle wahrscheinlich aber nur eine Momentaufnahme dar. Die demografische Entwicklung lasse das inländische Erwerbspersonenpotenzial weiter deutlich schrumpfen, was mittelfristig wieder zu einer höheren Nachfrage nach Fachkräften führen dürfte, schreibt die Bundesagentur für Arbeit. Engpässe zeigten sich vor allem in der Pflege, im Bereich der medizinischen Berufe, in Bau- und in Handwerksberufen sowie in IT-Berufen.