ABDA-Präsidentschaft: Siemsen fordert hungrige Führung statt satter Zufriedenheit

Am Dienstagnachmittag vor der Versammlung der Apothekerkammer Hamburg präsentierte Kammerpräsident Kai-Peter Siemsen seinen Bericht als Videobotschaft. Mit seinen deutlichen Ausführungen zur Politik der ABDA unterstrich Siemsen seine Kandidatur als Beisitzer im Geschäftsführenden Vorstand der Bundesapothekerkammer (BAK). Am Dienstagabend fand die Kammerversammlung, die in Hamburg allen Kammermitgliedern offen steht, als Präsenzveranstaltung mit gekürzter Tagesordnung und 52 Teilnehmern statt. Der Aufenthalt in einem Kinosaal unter strengen Corona-Auflagen sollte möglichst kurz gehalten werden. Siemsen erläuterte, das Kammerpräsidium habe versucht, eine Online-Veranstaltung durchzuführen und dafür sogar eine Änderung des Hamburger Kammergesetzes ins Spiel gebracht – „leider ohne Erfolg“. Die Kammer müsse sich den Regeln des Kammergesetzes beugen.