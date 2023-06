Nun zeigt auch der Pharmagroßhändler Kehr Flagge: Das Unternehmen will das Engagement der Apotheken mit einer Plakat-Aktion unterstützen. „An allen drei Standorten (Braunschweig, Dessau, Berlin-Ludwigsfelde) hat Kehr Auslieferungsfahrzeuge mit dem Aufkleber ‚Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!‘ versehen und verdeutlicht somit seine Solidarität mit den Vor-Ort Apotheken“, schreibt der Großhändler dazu in einer Pressemitteilung. Zudem würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standorts Berlin-Ludwigsfelde am 14. Juni freigestellt, um sich an der Protestaktion in Berlin zu beteiligen.

„Protestaktion richtet sich gegen untätige Gesundheitspolitik“

In den vergangenen Jahren haben sich laut Kehr die Rahmenbedingungen für die Vor-Ort Apotheke zunehmend verschlechtert: der erhebliche Zeitaufwand für die Bearbeitung von Lieferengpässen, Zunahme der Bürokratie und die große Personalnot seien nur einige Punkte, die die Apotheken belasten. „Diese Protestaktion richtet sich gegen die untätige Gesundheitspolitik, die die Bedeutung der Vor-Ort Apotheke, als wichtigen Pfeiler in unserem Gesundheitssystem, nicht erkennt und keine Maßnahmen zur Verbesserung der angespannten Situation ergreift“, sagt Kehr-Geschäftsführer Stefan Holdermann dazu. „Nicht nur während der Pandemie, sondern auch besonders jetzt in Zeiten von Lieferengpässen zeigen die Apotheken, welche bedeutende Rolle sie bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung der Kundinnen und Kunden mit lebenswichtigen Medikamenten innehaben.“